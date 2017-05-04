Гражданин Китая пытался вывезти из России золото в корпусе от телефона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая — РИА Новости. Житель КНР заплатит 100 тысяч рублей штрафа за попытку вывезти из Благовещенска в Хэйхэ (КНР) самородное золото стоимостью более миллиона рублей, спрятанное в сотовом телефоне, сообщает Благовещенский городской суд.
"Сюй Цзюнь получил драгоценный металл — самородное шлиховое золото, упакованное в бесцветный прозрачный полимерный зип-пакет, которое вложил в свой раскладной кошелек и сотовый телефон. Неустановленное следствием лицо сообщило ему, что в корпусе сотового телефона сокрыта вторая часть золота", — сообщает суд, уточняя, что всего через границу китаец должен был провезти более 500 граммов золота. Сюй Цзюнь был задержан во время пограничного контроля на таможне, драгоценный груз был обнаружен во время личного досмотра.
Суд учел полное признание вины и раскаяние гражданина КНР, а также то, что у него есть малолетний ребенок.
"Суд приговорил зачесть время содержания под стражей Сюй Цзюнь с октября 2016 года по апрель 2017 года в счет назначенного наказания и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — сообщает Благовещенский городской суд.
Гражданин КНР был освобожден из-под стражи в зале суда, золото будет обращено в доход государства, а сотовый телефон уничтожен.