Источник: в Подмосковье избили участников съемочной группы рэпера Хаски

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Двое участников съемочной группы рэпера Хаски обратились за медицинской помощью после драки на месте съемки нового клипа исполнителя в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 1 мая на съемочную группу рэп-исполнителя Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) на территории заброшенного здания в Балашихе напали с оружием трое мужчин.

"После драки двое участников съемочной группы обратились за медпомощью", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт конфликта в заброшенном здании в Балашихе, после которого пострадали два человека, но не уточнили их имен.

"Первого мая в городском округе Балашиха на территории заброшенного здания в микрорайоне Ольгино между двумя группами мужчин произошел бытовой конфликт, в результате которого два человека пострадали и обратились за помощью в медицинское учреждение", — сказал РИА Новости собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.