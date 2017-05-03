В Челябинской области подросток избил сверстника сеткой с живым ежом

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Подросток в селе Октябрьское Челябинской области избил сверстника ежом, которого нашел и положил в сумку-сетку, мальчик получил колотые травмы левого бедра, сообщила РИА Новости официальный представитель отдела МВД России по Октябрьскому району Ольга Больных.

"Инцидент произошел в селе Октябрьское по улице Школьная еще 21 апреля. Подросток 12 лет нашел ежика, положил его в сумку-сетку и гулял с ним, позже он встретил мальчика, который был на год его старше и к которому испытывал злобу. Подросток два раза ударил сверстника сумкой, но промахнулся, а в третий раз попал по ноге", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавший ребенок, придя домой, ничего не сказал родителям – мама узнала о случившемся позже, после чего повела ребенка в больницу. Медики диагностировали у него множественные колотые раны левого бедра и назначили трехмесячное лечение, добавила она.

В отделе по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с мамой подростка, ставить на учет в отдел его пока не будут, сказала она.