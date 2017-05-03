В Саратове власти просят запретить выгуливать львицу, напавшую на школьника

САРАТОВ, 3 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Местные власти через суд потребовали запретить владельцу выгуливать за пределами двора своего дома львицу, напавшую на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь Энгельсского райсуда Антон Трубин.

Ранее главк МВД по области сообщил, что в Энгельсе 24 апреля лев набросился на 15-летнего подростка, его госпитализировали с укусами. По данным минздрава области, ребенок отделался царапинами. Ранее в главке МВД отмечали, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок причастен к нападению на подростка.

"(Поступил) иск администрации об обязании запретить выгул дикого животного в местах общего пользования", — сказал собеседник агентства, уточнив, что беседа по делу назначена на 11 мая.

По информации на сайте суда, администрация Энгельсского района Саратовской области предъявила иск к жителю Энгельса Егишу Ерояну.

В пресс-службе прокуратуры области уточнили РИА Новости в среду, что нападение львицы на 15-летнего мальчика произошло у одного из домов по улице Тургенева в Энгельсе. "В результате подросток получил травмы в виде покусов мягких тканей конечностей, после чего был вынужден обратиться в больницу для оказания помощи", — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что иск к Ерояну подала также городская прокуратура, которая потребовала изъять у него львицу, указывая на нарушения законодательства о животном мире. Беседа по этому делу намечена на 10 мая.