Фигурант "болотного дела" Непомнящих пробудет в изоляторе до 5 мая

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Администрация колонии №1 Ярославля пустила в среду адвоката Сергея Каменщикова к фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих; по словам защитника, содержание осужденного в штрафном изоляторе продлено до 5 мая.

Иван Непомнящих и еще двое осужденных — Руслан Вахапов и Евгений Макаров — заявили о своем избиении в колонии 21 апреля. Европейский суд по правам человека 28 апреля обязал Россию провести независимый медосмотр осужденных. По словам правозащитников, медосмотр должен проходить в их присутствии. Однако впоследствии УФСИН заявило, что медосмотр состоялся, защита при этом не присутствовала.

Во вторник правозащитники пожаловались в прокуратуру Ярославской области на то, что их не пустили в колонию №1 Ярославля к их подзащитным, в том числе к фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В среду вместе с правозащитниками в колонию отправился адвокат Сергей Каменщиков. Он сообщил РИА Новости, что ему удалось попасть к Непомнящих.

"В двух словах, все у него нормально. Самочувствие у него хорошее. Но ему продлили ШИЗО до 5 мая", — сказал собеседник.

По его словам, Непомнящих якобы не исполнил законные требования сотрудников колонии. "Мы будем оспаривать постановления о помещении в ШИЗО", — подчеркнул Каменщиков.

Адвокат отметил, что пытался также увидеться с двумя другими осужденными, но его не пустили. "Сослались на то, что я якобы неправильно оформил адвокатские ордера", — уточнил он.

Как рассказал Каменщиков, Непомнящих подтвердил ему, что 28 апреля к нему приходили две женщины-врача и осматривали. "Но они ему не представились, что это было – независимый медосмотр? Мы разбираемся", — заявил собеседник.

Согласованное с властями шествие в Москве по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года в Москве вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков, Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, получили по 4,5 года колонии. По данным следствия, Непомнящих, работавший инженером-конструктором в НПО "Родина", принимал активное участие в драках с полицией, ударил сотрудников несколько раз кулаком и зонтом. Он был приговорен к 2,5 года лишения свободы.