Глава филиала Спецстроя осужден за растрату при строительстве Восточного

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Начальник одного из филиалов Спецстроя России Максим Гильдман приговорен к 5,5 года колонии за растрату военного имущества и дачу взятки при строительстве космодрома Восточный; осужден также его пособник, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Свободненский городской суд Амурской области установил, что Гильдман вместе с главным инженером Александром Ульянкиным в 2013 году изготовили поддельные акты сдачи-приемки работ по строительству объектов космодрома Восточный. Кроме того, они фиктивно устроили на работу в филиале трех человек, чья зарплата в качестве взятки передавалась должностным лицам, осуществлявшим строительный надзор. По данным прокуратуры, предприятию был причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей.

"Согласившись с мнением государственного обвинения, суд приговорил Гильдмана к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом степени участия в преступлении и деятельного раскаяния Ульянкин осужден к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", — говорится в сообщении.