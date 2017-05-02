Отравившиеся в лагере в Удмуртии дети находятся в состоянии средней тяжести

УФА, 2 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Школьники из разных регионов страны, госпитализированные с ротавирусной инфекцией из детского лагеря в Удмуртии, где участвовали в турнире "Что? Где? Когда?", находятся в состоянии средней тяжести, медики ожидают, что они покинут больницу уже к пятнице, сообщил РИА Новости представитель республиканской клинической инфекционной больницы города Ижевска.

"В общем на плохое самочувствие пожаловались 82 человека. Из них семь детей отказались от лечения и по решению их родителей они не были госпитализированы. В больнице находятся 75 человек из лагеря, 67 из них это школьники, восемь взрослых. Все они в состоянии средней тяжести, у них наблюдается диарея, но тяжелых нет, никого нет в реанимации", — рассказал РИА Новости представитель больницы.

По его словам, по планам врачей, госпитализированных детей планируют начать выписывать в пятницу.

"Этот вопрос будет решаться индивидуально. Если даже ребенок будет себя чувствовать хорошо, но его повезут в общественном транспорте в свой регион, то он как носитель вируса будет опасен для окружающих. В случае если родственники будут забирать детей на личных автомобилях, то возможно они будут выписаны раньше", — пояснил собеседник.

Он отметил, что ротавирусная инфекция распространяется через больного человека, и специалистам из Роспотребнадзора предстоит выяснить, кто был очагом заражения в лагере.

"Эпидемиологи сейчас проверяют весь персонал лагеря, пищу и воду. Вирус распространяет довольно быстро, через пишу, воду, и при несоблюдении личной гигиены", — рассказали агентству в больнице.

По данным минздрава Удмуртии, пострадавшие дети приехали в регион на всероссийский турнир по "Что? Где? Когда?" из Ижевска, Перми, Краснодара, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Пскова, ХМАО, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Иваново, Нефтеюганска, Тюмени, Калининграда и Ярославской области.