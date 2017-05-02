В Пензе полиция проводит проверку после нападения на имама

САРАТОВ, 2 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое неизвестных напали на главного имама-ахунда регионального Духовного управления мусульман Пензенской области Исляма Давыдова, сообщило Центральное духовное управление мусульман России. По данному факту полиция проводит проверку, уточнили в региональном главке МВД.

По данным полиции, сообщение о том, что трое неизвестных в селе Бестянка Кузнецкого района Пензенской области избили местного жителя, поступило в правоохранительные органы вечером 24 апреля.

"Нападавшие находились в темных одеждах, пострадавший их примет не запомнил. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомашине. Мужчина был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка", — сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального главка МВД. Имя пострадавшего собеседница агентства не назвала.

При этом в обращении имамов и общественности Пензенской области к верховному муфтию России Талгату Таджуддину, опубликованном на сайте Центрального ДУМ России, сообщается, что неизвестные без объяснения причин повалили на землю и избили ногами и битой главного имама-ахунда РДУМ Пензенской области Исляма Давыдова, после чего скрылись на автомобиле без номеров.

Согласно сообщению, в конце мая 2016 года ночью на том же месте около дома Давыдова коктейлем Молотова неизвестные сожгли его машину, однако тогда имам решил не разглашать случившееся и не обращаться в правоохранительные органы. "Мусульманская общественность и имамы Пензенской области гневно осуждают и требуют от правоохранителей найти и привлечь к ответственности экстремистов для пресечения подобных злодеяний", — говорится в письме.

Кроме того, авторы обращения попросили Таджуддина взять под личный контроль данный инцидент.