На Алтае ребенок умер после занятия единоборствами

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели восьмилетнего мальчика в Новоалтайске из-за сердечной недостаточности после потери сознания на занятии по единоборствам, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 апреля в городе Новоалтайске ребенок в ходе тренировки в молодежной общественной организации по спортивному единоборству почувствовал себя плохо и потерял сознание. Незамедлительно он был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Предварительно, согласно судмедэкспертизе, смерть ребенка наступила из-за внезапно наступившей сердечной недостаточности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках дела следствию предстоит установить причины ухудшения состояния ребенка, а также выявить причинно-следственную связь между действиями лиц организации и смертью несовершеннолетнего.