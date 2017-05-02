В Ижевске 54 участника турнира по "Что? Где? Когда?" попали в больницу

УФА, 2 мая – РИА Новости. В больницы Ижевска были доставлены 53 школьника из числа участников чемпионата России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и один взрослый, никто из них не находится в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель организаторов турнира.
"Игра проходила (начиная с) 30 апреля в лагере "Дружба". На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту и повышенную температуру. Когда выяснилось, что проблема имеет массовый характер, организаторы мероприятия вызвали скорую помощь. Пока ехала бригада врачей, детям раздавали активизированный угль и другие препараты", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что после инцидента пищеблок лагеря был закрыт, а дети отправлены домой. По данным организаторов, в данный момент в лагере еще остаются дети, они обеспечены бутилированной водой и питанием. После обеда никто из оставшихся в лагере детей не жаловался на самочувствие.