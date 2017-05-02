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Происшествия

В Ижевске 54 участника турнира по "Что? Где? Когда?" попали в больницу

15:5102.05.2017
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© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи. Архивное фотоАвтомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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УФА, 2 мая – РИА Новости. В больницы Ижевска были доставлены 53 школьника из числа участников чемпионата России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" и один взрослый, никто из них не находится в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель организаторов турнира.

Машина детской скорой помощи
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Ранее старший помощник руководителя СК РФ по Удмуртии Вера Филиппова сообщила РИА Новости, что количество отравившихся детей в лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, увеличилось до более чем 50 человек, возбуждено уголовное дело. Лагерь закрыт, специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия, детей вывозят из учреждения.

"Игра проходила (начиная с) 30 апреля в лагере "Дружба". На исходе второго дня соревнований к своим руководителям стали обращаться школьники с жалобами на плохое самочувствие, рвоту и повышенную температуру. Когда выяснилось, что проблема имеет массовый характер, организаторы мероприятия вызвали скорую помощь. Пока ехала бригада врачей, детям раздавали активизированный угль и другие препараты", — рассказал собеседник агентства.

Капельница в больнице. Архивное фото
© Fotolia / Tom Wang
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По его данным, в инфекционную больницу города Ижевска госпитализированы 53 школьника и один взрослый. Организатор отмечает, что никто из детей не был увезен в медучреждение в тяжелом состоянии: все они садились в машины скорой помощи самостоятельно.

Ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что после инцидента пищеблок лагеря был закрыт, а дети отправлены домой. По данным организаторов, в данный момент в лагере еще остаются дети, они обеспечены бутилированной водой и питанием. После обеда никто из оставшихся в лагере детей не жаловался на самочувствие.

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Происшествия
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