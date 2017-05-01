Под Хабаровском автомобиль рухнул с моста в озеро, спасатели ищут людей

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Автомобиль упал с моста в озеро в Хабаровском крае, спасатели ведут поиски двух людей, которые могли находиться в салоне, сообщило в понедельник главное управление МЧС по региону.

Инцидент произошел утром в воскресенье.

"По предварительной информации, с моста в озеро Падалинское опрокинулся автомобиль Honda. На момент происшествия в нем могли находиться два человека, личности которых сейчас устанавливаются", — говорится в сообщении.

Обследование реки результатов не дало, продолжить поиски планируется в понедельник. К поискам привлечены восемь человек и четыре единицы техники.