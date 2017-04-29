На Москва-реке сел на мель теплоход

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Теплоход "Франц Лефорт" сел на мель около Новоспасского моста в Москве, эвакуированы 50 человек, 18 из которых дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Сообщение о происшествии поступило около 17.00, на место тут же направились спасатели. Через полчаса отдыхающих сняли с теплохода.

Собеседник агентства отметил, что эвакуацию проводили сотрудники полиции. Сейчас теплоход уже снят с мели и находится у причала.

Накануне мэрия столицы сообщила об открытии сезона круизной навигации. Церемония прошла на Северном речном вокзале, откуда отправился теплоход "Михаил Булгаков". Пассажирская навигация обычно открывается в апреле и продолжается до октября, в это время в городе и ближайшем Подмосковье ходят прогулочные теплоходы.