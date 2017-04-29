На митинге в Екатеринбурге задержали мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который в субботу принимал участие в митинге за права человека в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

"На него сейчас протокол, скорее всего, будут составлять. Его три раза сотрудники полиции попросили отойти, потому что не соответствует тематика его слогана на футболке заявленной тематике митинга", — сказал РИА Новости организатор митинга Рустам Мустафин.

По его словам, заявленная тематика акции — "За права человека". Поэтому плакаты, в которых упоминались фамилии президента РФ Владимира Путина, оппозиционера Алексея Навального, полиция использовать не разрешила.

Мустафин добавил, что акция, которая сейчас проходит в Екатеринбурге, согласована властями. Заявленное число участников — до 90 человек.