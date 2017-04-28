Полиция установила личности подозреваемых в нападении на блогера Варламова

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личности четверых злоумышленников, которые могут быть причастны к нападению на блогера Илью Варламова в Ставрополе, сообщает региональное управление МВД.

"В настоящее время сотрудниками полиции установлены личности четверых граждан, возможно причастных к нападению. Предприняты меры по установлению их местонахождения", — говорится в сообщении ведомства.

В среду, 26 апреля, неизвестные совершили нападение на Варламова в аэропорту Ставрополя. Блогера облили зеленкой и побили. После этого на него напали второй раз. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.