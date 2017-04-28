Житель Салехарда, прикуривший от Вечного огня, получил 10 суток ареста

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 апр — РИА Новости. Молодой житель Салехарда (ЯНАО), который пытался прикурить от Вечного огня, осужден на 10 суток ареста, сообщает в пятницу пресс-служба окружного управления МВД.

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели двое юношей, катаясь на автомобиле по городу, решили прогуляться возле памятника, посвященного 65-летию Победы. Один из них попытался прикурить сигарету от пламени Вечного огня, так как под рукой у него не оказалось зажигалки. Второй молодой человек снял происходящее на телефон и опубликовал видеозапись в социальных сетях, как он признался позже, "ради шутки".

Через пару дней инцидентом заинтересовались полиция и следственный комитет, а правонарушителям, осквернившим мемориал, пришлось публично извиняться.

По информации управления МВД, действия молодого человека были охарактеризованы как мелкое хулиганство. Материалы были направлены в суд для принятия процессуального решения.

"Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, судья назначила хулигану наказание в виде 10 суток ареста с отбыванием в изоляторе временного содержания", — отметили в окружном УМВД.

По информации региональных СМИ, осужденный юноша является сыном местной чиновницы.