В МВД рассказали о работе с подростками, задержанными на акции 26 марта

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из 92 задержанных на несанкционированной акции 26 марта в Москве только троих не удалось передать родителям, остальные были отпущены, сообщила начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России Елена Новосельцева.

"Доставлено было 92 несовершеннолетних… Если я не ошибаюсь, троих нам не удалось передать их родителям, потому что они были иногородними, поэтому нам пришлось их поместить в учреждения здравоохранения", — сказала Новосельцева журналистам.

По её словам, из этого числа 62 подростка сообщили полицейским после задержания, что оказались в толпе случайно, поэтому их отпустили "без вопросов". С остальными полицейские, по ее словам, разбирались более подробно, вызывали родителей и передавали подростков им.

Кроме того, Новосельцева сообщила, что после акции 26 марта полицейские проводили разъяснительную работу в школах.

"Наши сотрудники… выступали на родительских собраниях, классных часах в школах, они говорили и рассказывали. Но не в том формате, что нельзя ходить, выражать своё мнение, разговор идёт о том, что если ты пошёл вразрез с законом… то будет ответственность", — сказала она.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что были задержаны более 600 человек. Следственный комитет заявлял о поступившей информации о том, что подросткам и другим участникам акции предлагали вознаграждение в случае задержания.