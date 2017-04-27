Под Тулой осудили супругов за хищение боеприпасов с патронного завода

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Суд в Тульской области приговорил к лишению свободы супругов, работающих на Тульском патронном заводе, за хищение боеприпасов для их зятя, который, в свою очередь, осужден за незаконное хранение оружия, сообщило УФСБ по региону в четверг.

"Пресечена преступная деятельность супружеской пары, занимавшейся хищением с ОАО "Тульский патронный завод" боеприпасов к боевому нарезному огнестрельному оружию, в том числе, специальному, и их зятя, 31-летнего гражданина Тулы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги являются работниками завода и для хищения использовали свое служебное положение. Их задержали при попытке выноса с территории 200 патронов.

"В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий у участников преступной группы из незаконного оборота изъято: 2 пистолета Макарова, один из которых с приспособлением для бесшумной стрельбы, 1 гладкоствольное ружье 16 калибра, 980 боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия", — сообщило ведомство.

Пролетарский районный суд в четверг приговорил супругов к 5 годам 3 месяцам и к 6 с половиной годам лишения свободы. Их зять признан виновным в подстрекательстве к хищению боеприпасов, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Ему суд назначил 6 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.