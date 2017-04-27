Координатор "Открытой России" сообщила об обысках в московском офисе

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Координатор "Открытой России" Мария Баронова сообщила о проведении обысков в офисе организации в центре Москвы, комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

"Они проводят обыск в связи с решением Минюста, будут искать следы нежелательной иностранной организации в нашей", — сказала Баронова журналистам.

В четверг Минюст внес ряд иностранных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию", в перечень иностранных компаний, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, обстановка у офиса спокойная, за углом противоположного здания стоят несколько полицейских машин.

Баронова добавила, что правоохранители изымают оргтехнику и документацию, а также листовки, подготовленные к акции 29 апреля.

Движение "Открытая Россия" ранее призывало участвовать 29 апреля в массовой демонстрации по маршруту: Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, дом № 23/16. Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект Академика Сахарова. Они объяснили изменение маршрута тем, что заявленная площадь — один из крупнейших транспортных узлов в Москве. Однако организаторы акции отказались от предложенного варианта. Прокуратура Москвы сообщила, что, так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается.