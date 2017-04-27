Споры по "Агате Кристи": Глеб Самойлов отсудил 4,5 миллиона рублей у брата

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Савеловский суд Москвы взыскал 4,5 миллиона рублей долга с музыканта Вадима Самойлова в пользу его брата Глеба, сообщила РИА Новости адвокат Алиса Образцова.
Братья Самойловы также судятся за право исполнять песни группы "Агата Кристи", Мосгорсуд 16 мая рассмотрит просьбу Глеба Самойлова запретить его брату Вадиму исполнять 172 песен группы.
"Агата Кристи" — российская рок-группа, основанная в Свердловске в 1985 году. Пик успеха коллектива пришелся на середину 1990-х годов. В 2009 году группа сообщила о прекращении деятельности и прощальном туре, однако в 2015 году воссоединялась для нескольких концертов. Братья Самойловы объясняли распад "Агаты Кристи" многочисленными разногласиями.