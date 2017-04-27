Суд арестовал экс-президента "Фондсервисбанка"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в хищении средств со счета "Роскосмоса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Ольга Солопова.

Таким образом, судья согласилась с доводами следствия, что, находясь на свободе, обвиняемый сможет скрыться от следствия и повлиять на свидетелей, которые являются его сослуживцами и подчиненными. Как пояснил следователь, именно они дали на него показания. Также у следствия есть секретный свидетель, готовый оказать помощь в поиске офшорных компаний. Следствие изъяло и электронный дневник главы службы безопасности банка, который записывал все финансовые, управленческие и организационные решения.

По данным следствия, Воловник вместе с неустановленными соучастниками вывели из Фондсервисбанка 1,3 миллиарда рублей через "фирмы-пустышки". В настоящее время банк находится в состоянии санации, но лицензия отзываться не будет, банкротом он не признан. "Финансовое состояние банка было и так не очень хорошим, и они выводили деньги через подставные фирмы, выдавая им заведомо невозвратные кредиты, чтобы не выполнять обязательства перед другими вкладчиками", — пояснил следователь.

В материалах дела есть письмо главы "Роскосмоса" на имя президента РФ Владимира Путина, где он жалуется, что госкорпорация потеряла доступ к 778 миллионам долларов, 18 миллионам евро, которые должны были в дальнейшем пойти на развитие космической промышленности. Это, по его словам, привело к сложностям с исполнением международных обязательств "Роскосмоса". Глава госкорпорации просил оказать содействие в поиске виновных. На письме есть резолюция президента на имя генпрокурора и главы ФСБ.

Воловник вину не признал. "Денежные средства не похищал, не растрачивал, не вступал ни с кем в преступный сговор", — сказано в его показаниях. Из банковской ячейки его дочери изъяли 850 тысяч долларов и намерены также наложить на них арест. Воловник просил судью не арестовывать его, обещав по первому вызову являться к следствию.

Дело расследуется с 2015 года. Как отметил прокурор, к активным следственным действиям сотрудники МВД перешли после того, как прокуратура вынесла им предупреждение за волокиту.