Генерала МВД Сугробова приговорили к 22 годам колонии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-главу антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Лишить его специального звания "генерал-лейтенант", — добавила судья Елена Гученкова.

Уголовное дело в отношении оперативников главка возбудили в 2014 году. По версии следствия, полицейские пытались подставить высокопоставленного сотрудника ФСБ, для чего выдали себя за бизнесменов и попытались передать ему "аванс" в 10 тысяч долларов за покровительство.

Подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Таким образом, считает гособвинение, оперативники превышали должностные полномочия для получения званий и наград.

Всего по делу проходят десять человек. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них требуют взыскать с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.

Материалы дела имеют грифы секретности и составляют почти 400 томов. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.