Минюст внес "Открытую Россию" в перечень нежелательных организаций

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минюст России внес ряд иностранных организаций, в том числе созданную по инициативе Михаила Ходорковского "Открытую Россию", в перечень иностранных компаний, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Минюстом России… в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания); Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США); Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания)", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ работу иностранных неправительственных организаций OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По данным ГП, эти организации осуществляют на территории РФ "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".