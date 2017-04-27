На Северном Кавказе уровень терроризма снизился на 37% за три месяца

ПЯТИГОРСК, 27 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Число преступлений террористической направленности, зарегистрированных на Северном Кавказе, с начала года снизилось на 37,5%, сообщил журналистам в четверг начальник окружного главка МВД РФ Сергей Бачурин.

"В первом квартале оперативная обстановка в округе в целом характеризовалась снижением числа целенаправленных проявлений экстремистского бандподполья, вместе с тем продолжала оставаться напряженной. На 37,5% снизилось количество совершенных преступлений террористической направленности", — сказал Бачурин.