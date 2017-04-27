На заброшенной шахте в Забайкалье глыба льда упала на трех китайцев

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Один гражданин Китая погиб, двое серьезно ранены в результате обрушения глыбы льда на заброшенной шахте в Александрово-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в четверг РИА Новости источник в администрации района.

По его словам, шахта принадлежит китайской компании "Байкалруд". Что делали граждане Китая именно на этом объекте, неизвестно. Ранее здесь добывали руду, из которой получали свинец, олово, цинк. На место инцидента выехала комиссия.

"Одного китайца придавило льдом. Двое пострадали. Повреждения значительные. Сломан таз, есть повреждения брюшной полости. Доставлены в районную больницу", — сказал собеседник агентства.

В компании "Байкалруд" РИА Новости сообщили, что в настоящее время разбираются в инциденте, официальные комментарии обещают дать позже. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.