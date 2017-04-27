На заброшенной шахте в Забайкалье глыба льда упала на трех китайцев

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Один гражданин Китая погиб, двое серьезно ранены в результате обрушения глыбы льда на заброшенной шахте в Александрово-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в четверг РИА Новости источник в администрации района.
"Одного китайца придавило льдом. Двое пострадали. Повреждения значительные. Сломан таз, есть повреждения брюшной полости. Доставлены в районную больницу", — сказал собеседник агентства.
В компании "Байкалруд" РИА Новости сообщили, что в настоящее время разбираются в инциденте, официальные комментарии обещают дать позже. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.