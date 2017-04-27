Раненный при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске остается в реанимации

ХАБАРОВСК, 27 апр – РИА Новости. Гражданин Киргизии, пострадавший при нападении на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю, пока останется под наблюдением врачей в реанимации, хотя сам он считает, что ему уже стало лучше, сообщил РИА Новости в четверг главврач первой краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.
"Пациент пока находится в реанимации, ему проводится интенсивная терапия. По его мнению, объективно ему стало лучше, но врачи считают, что он пока требует наблюдения докторов", — сказал Пудовиков.
Ранее сообщалось, что в выходные пострадавшему сделали две операции. Во вторник медики сообщили о стабилизации состояния пациента и о том, что консилиум врачей в скором времени примет решение о его переводе в палату.