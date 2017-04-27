Раненный при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске остается в реанимации

Бойцы СОБРа недалеко от здания здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

Бойцы СОБРа недалеко от здания здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

ХАБАРОВСК, 27 апр – РИА Новости. Гражданин Киргизии, пострадавший при нападении на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю, пока останется под наблюдением врачей в реанимации, хотя сам он считает, что ему уже стало лучше, сообщил РИА Новости в четверг главврач первой краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

Нападение на приемную регионального управления ФСБ произошло 21 апреля. Погибли два человека — сотрудник спецслужбы и посетитель. Еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший был уничтожен. Тело погибшего посетителя отправили на его родину — в Узбекистан. Погибшего офицера в среду похоронили в его родном городе — Петропавловске-Камчатском.

"Пациент пока находится в реанимации, ему проводится интенсивная терапия. По его мнению, объективно ему стало лучше, но врачи считают, что он пока требует наблюдения докторов", — сказал Пудовиков.

Ранее сообщалось, что в выходные пострадавшему сделали две операции. Во вторник медики сообщили о стабилизации состояния пациента и о том, что консилиум врачей в скором времени примет решение о его переводе в палату.