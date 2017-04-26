Суд наложил арест на имущество экс-главы Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова в рамках дела о коррупции, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.

"Басманный суд арестовал имущество (Маркелова)", — сказал адвокат агентству.

Адвокат подтвердил, что суд арестовал две квартиры Маркелова в Йошкар-Оле, квартиру в центре Москвы, а также два объекта недвижимого имущества его мачехи.

Следственный комитет России ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.