Под Владимиром женщина погибла, упав в открытый колодец

БРЯНСК, 26 апр – РИА Новости. Следствие проводит проверку гибели женщины, упавшей во Владимирской области в технологический колодец, который, несмотря на просьбы жителей, в течение двух месяцев стоял открытым, сообщает СУ СК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка по факту смерти 53-летней жительницы Муромского района в результате перелома шейных позвонков, полученного при падении в технологический колодец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла в минувшую пятницу в поселке "Фабрика имени Войкова". Местная жительница, возвращавшаяся из магазина, оступилась и упала в незакрытый приямок в месте, где надземный участок теплотрассы переходит в подземный. В результате падения она получила перелом шейных позвонков, от травмы скончалась на месте происшествия.

Следствие установило, что технологические колодцы стояли открытыми около двух последних месяцев, а жители многоквартирных домов поселка неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой закрыть их. Добираясь до своих домов, граждане вынуждены были передвигаться по узкой тропке вблизи открытых колодцев, которые представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан, говорится в сообщении.

Однако на просьбы жителей, по информации СК, Муромский филиал ООО "Владимиртеплогаз" отреагировал только после гибели женщины. Защитные ограждения на открытых объектах были выставлены сразу же после завершения осмотра места происшествия следователем. Коммунальные службы объясняли такую ситуацию тем, что планировалась закупка и установка плит, но выполнение работ затянулось.