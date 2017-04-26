СК назвал гибель семьи от угарного газа в Калуге несчастным случаем

ВОРОНЕЖ, 26 апр — РИА Новости. Следствие пришло к выводу, что смертельное отравление угарным газом супружеской пары и их пятилетнего ребенка в квартире в Калуге произошло из-за того, что глава семьи неправильно установил газовую колонку и вытяжку, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лилия Мошкова.
Следствие отмечало, что на кухне квартиры, одновременно с газовым водонагревателем, над газовой плитой была установлена вытяжка, которая затягивала продукты горения в квартиру, а не в дымоход.
"По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Как полагает следствие, несчастный случай произошел по неосторожности потерпевших", — сказала Мошкова.
По ее словам, следствие выяснило, что глава семьи самостоятельно устанавливал газовую колонку и вытяжку.
"При этом установил их в один вентиляционный канал, что способствовало образованию обратной тяги и попаданию продуктов сгорания в квартиру. Сама колонка исправна, вентиляционные все каналы и выходы в доме тоже имеют тягу — в надлежащем состоянии находятся", — пояснила Мошкова.