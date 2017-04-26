СК назвал гибель семьи от угарного газа в Калуге несчастным случаем

ВОРОНЕЖ, 26 апр — РИА Новости. Следствие пришло к выводу, что смертельное отравление угарным газом супружеской пары и их пятилетнего ребенка в квартире в Калуге произошло из-за того, что глава семьи неправильно установил газовую колонку и вытяжку, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лилия Мошкова.

Тела мужчины, женщины и их пятилетнего ребенка были обнаружены в квартире одного из домов Калуги утром 22 марта. По предварительным данным, семья погибла от отравления угарным газом. СК начал по факту происшествия доследственную проверку.

Следствие отмечало, что на кухне квартиры, одновременно с газовым водонагревателем, над газовой плитой была установлена вытяжка, которая затягивала продукты горения в квартиру, а не в дымоход.

"По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Как полагает следствие, несчастный случай произошел по неосторожности потерпевших", — сказала Мошкова.

По ее словам, следствие выяснило, что глава семьи самостоятельно устанавливал газовую колонку и вытяжку.

"При этом установил их в один вентиляционный канал, что способствовало образованию обратной тяги и попаданию продуктов сгорания в квартиру. Сама колонка исправна, вентиляционные все каналы и выходы в доме тоже имеют тягу — в надлежащем состоянии находятся", — пояснила Мошкова.