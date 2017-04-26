Московский суд отпустил бизнесмена под залог в 71 миллион рублей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мосгорсуд освободил под залог в 71 миллион рублей президента фирмы "ППФ Мастер" Василия Смирнова, обвиняемого по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

"Решением апелляционной инстанцией Мосгорсуда обвиняемому Смирнову была изменена мера пресечения с содержания под стражей на денежный залог в размере 71 миллион рублей", — сказал пресс-секретарь.

По ее словам, денежные средства уже поступили на депозит суда, и Смирнов освобожден из следственного изолятора.

Солопова также добавила, что уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено 3 февраля, а 22 марта суд санкционировал его арест.

По данным СМИ, Смирнов обвиняется в хищении более 70 миллионов рублей, которые были выделены на реконструкцию "Центра реабилитации" управделами президента России. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.