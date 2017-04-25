СК начал проверку после обрушения кровли на заводе PepsiCo под Липецком

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту обрушения кровли на заводе PepsiCo в Липецкой области, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.
"Следователи регионального управления устанавливают обстоятельства обрушения складского помещения на территории сокового завода. По данному факту организована доследственная проверка, в настоящее время ведется осмотр места происшествия, изымается необходимая и представляющая для следствия интерес техническая документация", — сказала Кузнецова.
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".
#Обрушение кровли склада в Лебедяниhttps://t.co/pbQuv4UO19 pic.twitter.com/fnF7GPuj9n— МЧС Липецкой области (@mchslipetsk) 25 апреля 2017 г.