СК начал проверку после обрушения кровли на заводе PepsiCo под Липецком

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту обрушения кровли на заводе PepsiCo в Липецкой области, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщила РИА Новости официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.

Информация о происшествии на ОАО "ЭКЗ Лебедянский" (PepsiCo) поступила в 10.00 мск вторника. По данным управления МЧС области, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. Пострадали два человека, которые, по данным МЧС, в момент обрушения находились высоте более 30 метров в подъемнике. Для их спасения привлечены альпинисты.

"Следователи регионального управления устанавливают обстоятельства обрушения складского помещения на территории сокового завода. По данному факту организована доследственная проверка, в настоящее время ведется осмотр места происшествия, изымается необходимая и представляющая для следствия интерес техническая документация", — сказала Кузнецова.

По ее словам, складское помещение площадью более 1 тысячи квадратных метров и высотой с девятиэтажный дом сложилось "как карточный домик" за считанные минуты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана" (международный бренд компании PepsiCo) "Привет".

​