Два подростка в Иркутской области погибли, попав на мопеде под поезд

ИРКУТСК, 25 апр – РИА Новости. Два подростка в Иркутской области попали под грузовой поезд, катаясь на мопеде, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"24 апреля в 20.22 по московскому времени на регулируемом пешеходном переходе участка ВСЖД Мальта — Усолье при исправно действующей световой сигнализации двое подростков на мопеде совершили столкновение с проходящим грузовым поездом и погибли", сообщила пресс-служба ВСЖД.

По предварительным данным, машинист поезда поздно заметил остановившийся на железнодорожных путях мопед. Резкое торможение не помогло избежать наезда. Правоохранительные органы и специалисты ВСЖД разбираются в происшествии.