Глава Дагестана выразил соболезнования семье ребенка, погибшего при взрыве

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов выразил соболезнования семье ребенка, погибшего в результате взрыва гранаты в селе Агвали, и отметил, что правительство республики примет все меры для оказания помощи семьям пострадавших.

Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения. СК возбудил дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"Сегодня в селе Агвали Цумадинского района произошла трагедия. В результате взрыва гранаты в компьютерном зале один ребенок погиб, и еще десять человек получили ранения, трое из них находятся в данный момент в тяжелом состоянии. От лица всех жителей Республики Дагестан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребенка. Правительству Республики даны указания принять все необходимые меры для оказания помощи семьям пострадавших", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что прокуратура республики взяла расследование под особый контроль. По его словам, тяжело пострадавшие уже транспортированы вертолетом Росгвардии с двумя бригадами Центра медицины катастроф в Махачкалу.