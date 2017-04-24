Специалисты Минздрава вылетят в Дагестан для оказания помощи после взрыва

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главные специалисты Минздрава РФ вылетят в Дагестан для оказания помощи пострадавшим при взрыве гранаты, сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

"По поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Дагестан вылетят главный детский хирург Минздрава России Алексей Подкаменев и заведующий отделением реанимации и анестезиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Евгений Фелькер, чтобы на месте оказывать содействие республиканским специалистам в лечении детей, пострадавших в результате взрыва в школе в одном из селений Республики Дагестан", — сообщил Салагай.

По данным следствия, 24 апреля около 14 часов в селении Агвали в помещении, "используемом под компьютерный зал", взорвалась ручная боевая граната. Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщалось, что один подросток погиб, 11 несовершеннолетних ранены в результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев.