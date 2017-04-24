Специалисты Минздрава вылетят в Дагестан для оказания помощи после взрыва

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главные специалисты Минздрава РФ вылетят в Дагестан для оказания помощи пострадавшим при взрыве гранаты, сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.
По данным следствия, 24 апреля около 14 часов в селении Агвали в помещении, "используемом под компьютерный зал", взорвалась ручная боевая граната. Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщалось, что один подросток погиб, 11 несовершеннолетних ранены в результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев.