В Дагестане возбудили дело после взрыва гранаты в школе

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане по факту взрыва гранаты в компьютерном зале, в результате которого погиб несовершеннолетний; принесший гранату подросток заявил, что нашел ее на улице, сообщает СК РФ в понедельник.

Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщалось, что один подросток погиб, 11 несовершеннолетних ранены в результате неосторожного обращения с оружием в школе в республике Дагестан.

"Возбуждено уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля около 14 часов в селении Агвали в помещении, "используемом под компьютерный зал", взорвалась ручная боевая граната.

"По предварительным данным, в результате инцидента пострадало 11 несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб. Точное количество пострадавших уточняется. С подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи. Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал", — отмечает ведомство.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают очевидцев.