Главу карельского "Мемориала" будут судить за создание детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Следственные органы в Петрозаводске завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего Юрия Дмитриева, который обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике Карелия.

Ранее сообщалось, что председатель карельского регионального отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев обвиняется в совершении фотосъемки несовершеннолетней для изготовления порнографических материалов.

По версии следствия, в период с 2008 по 2015 годы обвиняемый неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения.

По информации следственного управления, Дмитриев обвиняется по статьям "совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель правления международного правозащитного общества "Мемориал" Арсений Рогинский направил прокурору Карелии обращение, в котором попросил взять под личный контроль дело против Дмитриева. В декабре прошлого года в интернете начался сбор подписей за освобождение Дмитриева.