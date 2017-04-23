На Кубани при лобовом столкновении двух машин погибли три человека

КРАСНОДАР, 23 апр — РИА Новости. В Новокубанском районе Краснодарского края произошло лобовое столкновение двух автомобилей, три человека погибли, семилетняя девочка доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о ДТП поступило дежурным полиции в 16.50 в воскресенье.

По предварительной информации, на 138-ом километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе посёлка Кирова 29-летний водитель Geely Emgrand выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с Lada Vesta, за рулём которой был 58-летний мужчина.

"В результате ДТП от полученных травм на месте скончались оба водителя и женщина – пассажир "Лады". С места аварии в городскую больницу Армавира доставлена девочка 2010 года рождения – пассажир отечественного седана", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции.