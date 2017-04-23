Консульство Киргизии окажет поддержку раненному при нападении в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Консульство Киргизии окажет поддержку пострадавшему при нападении на ФСБ в Хабаровске и его семье, сообщил РИА Новости почетный консул республики в Хабаровске Кадырбек Мырзобаев.
"Пострадавшему и его семье, которая живет в Иркутске, поможем, чем нужно. Я был у него в больнице, меня в палату не пустили, так как он в реанимации. Еще раз навещу его завтра, возможно, его уже переведут в общую палату. Но он в нормальном состоянии, знаю, что уже говорил по телефону со знакомыми", — сообщил консул.