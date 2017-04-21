Три оренбуржца пойдут под суд за убийство полицейского

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Три жителя Оренбургской области предстанут перед судом за убийство полицейского, который находился при исполнении служебного долга, сообщил Следственный комитет России.

В ночь на 6 октября 2016 года в центре Оренбурга при исполнении служебных обязанностей погиб оперативник — младший лейтенант полиции 27-летний Евгений Никулин. Он преследовал угонщиков автомобиля Mercedes от клуба "Зажигалка" на улице Плеханова, обнаружил одного из них и при попытке задержания получил смертельные ножевые ранения.

"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении троих оренбуржцев в возрасте 37, 30 и 23 лет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в грабеже, укрывательстве особо тяжкого преступления и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как отметили в СК, во время расследования были допрошены более 70 свидетелей. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемые осознавали общественную опасность своих действий, психическими расстройствами они не страдают и в состоянии аффекта или каком-либо ином эмоциональном состоянии не находились.

Еще двое обвиняемых остаются в федеральном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.