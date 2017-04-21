В Ижевске грузовик сбил коляску с ребенком, оставленную у бара

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после того, как в Ижевске грузовик насмерть сбил двухлетнего ребенка, коляску с которым на дороге оставил ушедший в бар отец, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

По данным следствия, в пятницу водитель грузовика "ГАЗ" осуществлял погрузочно-разгрузочные работы возле торговой точки на улице Автозаводская. В это время местный житель гулял с ребенком, двухлетний мальчик находился в коляске-велосипеде.

"Мужчина зашел в бар, при этом коляску с ребенком оставил на тротуаре возле передней части автомобиля. После завершения работ автомобиль начал движение и совершил наезд на коляску. В результате наезда ребенок получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В ходе расследования будет дана оценка правовая оценка как действиям водителя, так и отца ребенка", — отмечается в сообщении.