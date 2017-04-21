В Екатеринбурге арестовали мужчину, бившего сына головой об асфальт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. В Екатеринбурге на период следствия арестован 39-летний мужчина, который, по версии следствия, бил своего сына головой об асфальт, сообщает в пятницу СУСК РФ по Свердловской области.

Как сообщало ранее ведомство, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали. Подозреваемого задержали. По факту возбудили дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Задержанному предъявили обвинение.

"Ранее судимый екатеринбуржец, обвиняемый в покушении на убийство своего 4-летнего сына, заключен под стражу по ходатайству органов Следственного комитета", — сообщает СУСК.

Представитель Орджоникидзевского районного суда уточнила, что мужчина арестован на срок по 18 июня включительно.