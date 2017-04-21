Коллекторы угрожали жительнице Урала из-за долга родственника

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следователи проверяют информацию об угрозах коллекторов в адрес жительницы Нижнего Тагила за долг родственника в 11,6 тысячи рублей, сообщает СК РФ по Свердловской области.

Согласно сообщениям СМИ, на которые ссылается ведомство, один из родственников пострадавшей женщины имеет перед микрофинансовой организацией долг в размере 11, 6 тысячи рублей. Из-за этого ей ночью поступают угрозы от коллекторов по телефону и в смс-сообщениях.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области организовано проведение проверки по сообщению в СМИ о возможных незаконных действиях микрофинансовой и "коллекторской" организаций в отношении жительницы Нижнего Тагила", — говорится в сообщении.

Следователи намерены оценить возможные незаконные действия сотрудников микрофинансовой и коллекторов, которые угрожали жительнице Нижнего Тагила. Отмечается, что данное сообщение будет проверено в рамках уже расследуемого уголовного дела о самоуправстве. Оно было открыто по факту неправомерных действий сотрудников коллекторской организации, которые в феврале прошлого года, находясь у дверей квартиры одного из домов в Екатеринбурге, высказывали угрозы гражданам, а также повредили их имущество.