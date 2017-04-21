СК возбудил дело о мошенничестве против директора департамента "Аэрофлота"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против директора департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот", сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова.

По версии следствия, в ноябре 2014 года одна из энергетических компаний столицы обратилась с иском в Арбитражный суд о взыскании с "Аэрофлота" более 120 миллионов рублей в качестве оплаты за бездоговорное потребление электроэнергии в рамках договора купли-продажи, заключенного между ПАО "Аэрофлот" и ООО "ЭнергоХолдинг".

Суд удовлетворил требования истца. Как отмечается, учредитель ООО "ЭнергоХолдинг" и его генеральный директор, осознавая, что "Аэрофлот" может в порядке регресса взыскать деньги с возглавляемой ими организации, решили дать взятку судье арбитражного апелляционного суда.

"Узнав об этом, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот решил похитить эти средства. Он предложил злоумышленникам свою помощь в отмене решения Арбитражного суда путем передачи соответствующему судье взятки в размере 25 миллионов рублей. Однако, получив в мае-июне 2015 года в два этапа указанную сумму денег, похитил ее и обратил в свою пользу", — сказала Морозова.

По ее словам, подозреваемый свою вину не признал, на время следствия его арестовали.