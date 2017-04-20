"Свидетели Иеговы" обжалуют решение Верховного суда о запрете организации

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. "Управленческий центр свидетелей Иеговы" готовит апелляционную жалобу в связи с решением Верховного суда запретить работу организации на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Верховный суд РФ в четверг признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Он также постановил конфисковать имущество организации. В случае подачи жалобы постановление о запрете организации пока не вступит в законную силу. Однако Минюст ранее уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

"Сегодня Верховный суд принял решение ликвидировать централизованную религиозную организацию "Свидетелей Иеговы" в России, а также все 395 местных религиозных организаций этой религии… Спасти ситуацию может отмена данного решения в апелляционной инстанции — коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда. Верующие уже начали готовить апелляционную жалобу, которая должна быть рассмотрена в течение месяца", — говорится в сообщении.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.