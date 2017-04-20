Саратовский экс-полицейский получил год колонии за "пьяное" ДТП

САРАТОВ, 20 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил бывшего полицейского к году лишения свободы по обвинению в совершении "пьяного" ДТП, в результате которого тяжкие травмы получила несовершеннолетняя пассажирка, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Следствие и суд установили, что вечером 20 августа прошлого года на тот момент 23-летний сотрудник полиции Денис Горелов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил опрокидывание машины в кювет, в результате чего 17-летняя пассажирка получила серьезные травмы головы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

"Приговором суда Горелову назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что провинившийся сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.