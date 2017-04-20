В белгородской школе выявили вспышку кишечной инфекции

ВОРОНЕЖ, 20 апр — РИА Новости. Восемь учащихся школы №20 Белгорода, питавшихся в столовой учебного заведения, заболели острой кишечной инфекцией, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по области.

Вспышка острой кишечной инфекции в школе №20 была зарегистрирована на минувшей неделе. Как пояснил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора, пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Управление провело внеплановую проверку учебного заведения.

"Одномоментность возникновения и схожесть клинических проявлений заболевания у детей свидетельствует о пищевом факторе инфицирования, что подтверждается данными эпидемиологического анамнеза – дети питались в столовой школы, на пищеблоке выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства", — говорится в сообщении.

По результатам лабораторных исследований в 34% смывов, отобранных на пищеблоке, обнаружены бактерии кишечной палочки, в 10% смывов выделена патогенная микрофлора. Все работники школьной столовой были обследованы на вирусную и бактериальную инфекцию, но, по результатам обследований, возбудители инфекции не выявлены.

"В рамках проводимого комплекса противоэпидемических мероприятий школа закрывалась для проведения заключительной дезинфекции. После проведенной генеральной уборки учебный процесс в школе возобновлен", — информирует управление Роспотребнадзора.