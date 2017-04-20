Спасатели возобновили поиски в районе крушения сухогруза в Черном море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Поисково-спасательные работы в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря возобновлены, сообщила РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

"В данный момент поисковые работы возобновлены, в районе происшествия работает шесть судов, береговую линию мониторят мобильные группы из Крыма и Краснодарского края. В общей сложности их 218 человек, также работает 37 единиц техники. В готовности находятся семь водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда, которые специализируются на погружении на большую глубину", — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в готовности в районе крушения также находится водолазный комплекс с барокамерой и аппарат "Фалькон".

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.