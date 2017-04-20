В Новосибирской области при пожаре погибла семья из четырех человек

НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Семья из четырех человек, в том числе два ребенка 11 и 9 лет, погибла при пожаре в собственном доме в селе Бакмасиха Новосибирской области, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что сообщение о пожаре в селе Бакмасиха Барабинского района поступило в следственные органы рано утром 20 апреля. Погиб 39-летний хозяин дома, его 32-летняя супруга, а также их малолетние дети 11 и 9 лет. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, около 04.00 местного времени 20 апреля 2017 года соседи дома, в котором произошел пожар, обнаружили его возгорание. В это время огнем была охвачена деревянная веранда дома и его кровля, основная часть жилища построена из кирпича", — говорится в сообщении.

По данным СК, соседи разбили одно из окон дома и, вызвав пожарных, начали тушить пожар самостоятельно. Все было в дыму. Позже в ходе осмотра места происшествия в одной из комнат были обнаружены тела четырех жильцов дома, в том числе двух малолетних детей. "Видимых телесных повреждений у погибших не обнаружено. Предварительная причина смерти – отравление жильцов дома угарным газом. Установлено, что семья погибших являлась благополучной, глава семьи работал зоотехником на местном сельскохозяйственном предприятии", — говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне жильцы дома купили два домашних инкубатора, которые, со слов соседей, хозяин дома намеревался разместить и подключить к электросети на веранде. При составлении протокола осмотра веранды обнаружена оплавившаяся электропроводка. В качестве основной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки. Прежние владельцы дома, проживавшие в нем до лета 2016 года, сообщили следователю о ее изношенности. —0-