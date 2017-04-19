Источник: в районе крушения сухогруза нашли тело третьего погибшего
15:5219.04.2017
(обновлено: 15:54 19.04.2017)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тело третьего погибшего члена экипажа потерпевшего крушение сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе поднято из воды на спасательное судно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Ранее сообщалось, что спасен один моряк, обнаружены тела трех погибших, два из них подняты на спасательное судно.
"Еще одно тело погибшего извлечено из воды, всего трое погибших", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
В ночь на среду в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Он следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВ районе Керченской переправы сухогруз пропал с радаров. В этот момент на море был шторм в три балла. Сигнал SOS от сухогруза приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.
В районе Керченской переправы сухогруз пропал с радаров. В этот момент на море был шторм в три балла. Сигнал SOS от сухогруза приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВ район крушения сухогруза было направлено несколько спасательных судов. На месте работают 200 спасателей, водолазы и подводный аппарат "Фалькон". С воздуха участие в поисках принимают вертолеты Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 Министерства обороны.
В район крушения сухогруза было направлено несколько спасательных судов. На месте работают 200 спасателей, водолазы и подводный аппарат "Фалькон". С воздуха участие в поисках принимают вертолеты Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 Министерства обороны.
Карта района поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВсего на борту судна находились 12 моряков — двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. На данный момент удалось спасти трех членов экипажа.
Всего на борту судна находились 12 моряков — двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. На данный момент удалось спасти трех членов экипажа.
Работе спасателей мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер. Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкПо предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.
По предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.
На данный момент появилась информация об обнаружении тел трех погибших моряков, они были подняты на борт спасательного судна.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкПосле крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта". Следователи выясняют обстоятельсва происшедшего.
После крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта". Следователи выясняют обстоятельсва происшедшего.
Южная транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности плавания.