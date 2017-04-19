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Происшествия

Источник: в районе крушения сухогруза нашли тело третьего погибшего

Сюжет:
Крушение сухогруза в Черном море (38)
15:5219.04.2017
(обновлено: 15:54 19.04.2017)
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© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкПоисково-спасательные операции в акватории Черного моряПоисково-спасательные операции в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тело третьего погибшего члена экипажа потерпевшего крушение сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе поднято из воды на спасательное судно, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Сухогруз Герои Арсенала. Архивное фото
© Фото : Gunesdenizcilik.com
Крушение сухогруза в Черном море: есть погибшие и пропавшие без вести

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Ранее сообщалось, что спасен один моряк, обнаружены тела трех погибших, два из них подняты на спасательное судно.

"Еще одно тело погибшего извлечено из воды, всего трое погибших", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. Заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Поисково-спасательная операция в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала"
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВ ночь на среду в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Он следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна.Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В ночь на среду в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". Он следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВ районе Керченской переправы сухогруз пропал с радаров. В этот момент на море был шторм в три балла. Сигнал SOS от сухогруза приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В районе Керченской переправы сухогруз пропал с радаров. В этот момент на море был шторм в три балла. Сигнал SOS от сухогруза приняли пограничники, которые и передали информацию спасателям.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВ район крушения сухогруза было направлено несколько спасательных судов. На месте работают 200 спасателей, водолазы и подводный аппарат "Фалькон". С воздуха участие в поисках принимают вертолеты Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 Министерства обороны.Работа оперативного штаба поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В район крушения сухогруза было направлено несколько спасательных судов. На месте работают 200 спасателей, водолазы и подводный аппарат "Фалькон". С воздуха участие в поисках принимают вертолеты Ми-8 МЧС России и вертолет Ка-32 Министерства обороны.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкКарта района поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря.Карта района поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
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Карта района поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкВсего на борту судна находились 12 моряков — двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. На данный момент удалось спасти трех членов экипажа.Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Всего на борту судна находились 12 моряков — двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. На данный момент удалось спасти трех членов экипажа.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкРаботе спасателей мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер. Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами.Помощник начальника Главного управления – начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Работе спасателей мешает плохая погода — высокие волны и сильный ветер. Кроме того, место ЧП загрязнено нефтепродуктами.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкПо предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.Работа оперативного штаба поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
По предварительным данным, сухогруз перевозил 19 тонн дизельного топлива и более полутора тонн моторного масла. Для предотвращения дальнейшего загрязнения Черного моря там поставят боновые заграждения.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкНа данный момент появилась информация об обнаружении тел трех погибших моряков, они были подняты на борт спасательного судна.Поисково-спасательные операции в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На данный момент появилась информация об обнаружении тел трех погибших моряков, они были подняты на борт спасательного судна.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкПосле крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта". Следователи выясняют обстоятельсва происшедшего.Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После крушения сухогруза Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта". Следователи выясняют обстоятельсва происшедшего.
© РИА Новости . МЧС РФПерейти в фотобанкЮжная транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности плавания.Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза Герои Арсенала в акватории Черного моря
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Южная транспортная прокуратура также проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности плавания.
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