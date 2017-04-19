Экс-глава Россельхозбанка в Ростове опроверг данные о пребывании за рубежом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Бывший глава ростовского отделения "Россельхозбанка" Игорь Пятигорец опроверг информацию о своем пребывании за границей, а также о владении какими-либо компаниями. Об этом РИА Новости сообщил сам бывший руководитель банка.

Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил, что пятерых сотрудников ростовского отделения "Россельхозбанка" подозревают в хищении из финансового учреждения около 200 миллионов рублей, проведены обыски по местам их жительства. В ГУ МВД по региону сообщили, не озвучивая название банка, что пятеро работников одного из банков оформили и выдали нескольким фиктивным предприятиям кредиты. Как выяснили полицейские, данные займы являлись заведомо невозвратными, предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подложными.

Позже источник, близкий к ходу расследования, сообщил агентству, что на данный момент руководитель ростовского отделения "Россельхозбанка" Игорь Пятигорец после возбуждения уголовного дела в отношении подчиненных покинул свой пост и уехал за границу. Также источник добавил, что существует риск того, что несколько компаний в Морозовском районе Ростовской области, фактическим бенефициаром которых, как полагают, является Пятигорец, не смогут погасить перед разными банками кредиты в общей сумме около 300 миллионов рублей.

"Я нахожусь в Ростове-на-Дону, ни в какую заграницу я не уезжал. Кроме того, никакими компаниями я не владел раньше и не владею в данный момент, в том числе и в Морозовском районе. Мое правило таково, что личную жизнь моей семьи я не обсуждаю, но скажу, что мой сын тоже находится в Ростове-на-Дону. Ранее распространенная информация является вбросом", — пояснил при личной встрече Пятигорец.

Ранее источник в правоохранительных органах утверждал, что дети экс-руководителя отделения банка также находятся за границей. По его словам, размер ущерба в данном уголовном деле может увеличиться до 1,5 миллиардов рублей.

В "Россельхозбанке" агентству ранее заявили, что банк сам направил информацию о хищениях денег в правоохранительные органы и помогает следствию в качестве потерпевшей стороны. По словам Пятигорца, он лично подписал обращение в правоохранительные органы после выявления факта о невозврате кредита.