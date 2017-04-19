В пензенской клинике клиентов заставляли брать кредиты после диагностики

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Полиция пресекла деятельность клиники в Пензе, сотрудники которой подозреваются в мошенничестве, двое руководителей взяты под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД России, по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело. Более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами организации, поступило в органы полиции.

"Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области пресечена деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы… Следователями были задержаны руководители и сотрудники организации — 12 человек. Двое руководителей клиники — жители Краснодарского края — по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде", — сказала Волк.

Отмечается, что основанием для возбуждения дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошенничестве.

"Они предлагали потенциальным клиентам… пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием проведения процедуры было наличие паспорта. При выполнении диагностики сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы — от 50 до 200 тысяч рублей, — которые предназначались для оплаты услуг клиники", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оказанием услуг в клинике занимались люди, не имевшие медицинского образования. Так, например, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика.